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Большинство фанатов Тоттенхэма хотят поражения от Ман Сити сегодня. В чем причина?

Новости футбола Сегодня, 03:57
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Большинство фанатов Тоттенхэма хотят поражения от Ман Сити сегодня. В чем причина? twitter.com/SpursOfficial

Сегодня Манчестер Сити на выезде сыграет против Тоттенхэма в перенесенном матче 34-го тура английской Премьер-лиги. Однако большинство фанатов “шпор” не против, чтобы их команда сегодня проиграла.

Дело в том, что если Тоттенхэм отберет очки у Манчестер Сити, чемпионом Англии может стать самы принципиальный соперник Тоттенхэма – Арсенал. Для этого ему будет достаточно обыграть Эвертон в заключительном туре. А вот победа Манчестер Сити выведет команду Пепа Гвардиола на первое место и шансы Арсенала на титул станут минимальными.

Согласно опросу, который провел телеканал Sky Sports, 56% фанатов Тоттенхэма не против, чтобы их команда отдала три очка Ман Сити.

Интересно то, что поражение Тоттенхэма будет означать для “шпор” конец борьбы за место в топ-4. В таком случае четвертое место себе гарантирует Астон Вилла.

Начало матча Тоттенхэм – Манчестер Сити в 21:00 по центральноевропейскому времени.

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