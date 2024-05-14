Большинство фанатов Тоттенхэма хотят поражения от Ман Сити сегодня. В чем причина?

Сегодня Манчестер Сити на выезде сыграет против Тоттенхэма в перенесенном матче 34-го тура английской Премьер-лиги. Однако большинство фанатов “шпор” не против, чтобы их команда сегодня проиграла.

Дело в том, что если Тоттенхэм отберет очки у Манчестер Сити, чемпионом Англии может стать самы принципиальный соперник Тоттенхэма – Арсенал. Для этого ему будет достаточно обыграть Эвертон в заключительном туре. А вот победа Манчестер Сити выведет команду Пепа Гвардиола на первое место и шансы Арсенала на титул станут минимальными.

Согласно опросу, который провел телеканал Sky Sports, 56% фанатов Тоттенхэма не против, чтобы их команда отдала три очка Ман Сити.

56% fans Tottenham ingin timnya kalah dari Manchester City agar Arsenal gagal juara Premier League.



[Vote dari Sky Sports]pic.twitter.com/5j6huXsOkn — Berita Sepakbola Dunia (@gilabola_ina) May 14, 2024

Интересно то, что поражение Тоттенхэма будет означать для “шпор” конец борьбы за место в топ-4. В таком случае четвертое место себе гарантирует Астон Вилла.

Начало матча Тоттенхэм – Манчестер Сити в 21:00 по центральноевропейскому времени.