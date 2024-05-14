Новичок МЛС готов предпринять дерзкую попытку забрать лидера Манчестер Сити

В последнее время в североамериканской МЛС появилось очень много звезд, чего стоят только Лионель Месси и Луис Суарес в Интер Майами. Но другие клубы тоже не хотят отставать от коллектива Дэвида Бэкхэма и также намерены приглашать к себе звёзд.

Так, в 2025 году планирует заявиться в МЛС франшиза ФК Сан-Диего, и именно этот клуб, как сообщает HITC, намерен пригласить к себе полузащитника Манчестер Сити Кевина Де Брюйне. На дерзкую попытку деньги у клуба есть, так как Сан-Диего является самой дорогой франшизой, которая вошла в МЛС, отдав за лицензию почти пол миллиарда долларов.

Как раз таки в 2025 году истекает контракт бельгийца с английским клубом, но пока что нельзя утверждать, что нового соглашения не будет, так как «горожане» уже начали разговоры с окружением полузащитника, который ранее отказался от предложения саудовских клубов.