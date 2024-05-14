Реал Мадрид – Алавес. Ориентировочные составы и последние новости

Одним из матчей-открытий 36-го тура испанской Ла Лиги станет встреча на «Сантьяго Бернабеу», в которой мадридский Реал уже в статусе чемпиона примет Депортиво Алавес.

У обеих команд турнирных задач как таковых нет: «сливочные» уже отметили своё 36-ое чемпионство и постепенно готовятся к финалу Лиги чемпионов, где 1 июня на «Уэмбли» сойдутся с дортмундской Боруссией.

Для Депортиво также сезон можно считать оконченным, команда, несмотря на все ожидания, закончит кампанию середняком: до зоны еврокубков – 12 очков, а до зоны вылета – 13 очков. Потому за три тура до конца войти в лидирующую семёрку команда с Алавеса не сможет, но и от возвращения в Сегунду она себя также уберегла.

Но королевскому клубу недооценивать соперника не стоит, так как Депортиво недавно обыграл Атлетико 2:0, который как раз таки нанес Реалу единственные поражения в сезоне. Алавес также отобрал очки у Жироны (2:2). У «сливочных» в памяти должна быть и прошлая встреча команд, де мадридская команда буквально вырвала победу 1:0 в добавочное ко второму тайму время.

Реал подходит к матчу с Депортиво в оптимальном составе, хотя нельзя исключать, что после напряженного сезона Карло Анчелотти может прибегнуть к ротации. Главным возвращением из лазарета последнего времени стало попадание Тибо Куртуа в основной состав на матч из Кадисом, где «сливочные» переехали соперника со счётом 4:0, а бельгиец сохранил ворота в неприкосновенности.

Как раз таки на необходимости войти в хороший ритм на пресс-конференции настоял главный тренер Реала.

«Цель состоит в том, чтобы прийти со всей командой в лучшем виде. Игрокам, которые недавно вернулись, например Куртуа и Милитао, нужны минуты, чтобы войти в ритм, и мы воспользуемся этими играми. Затем, за неделю до финала, мы примем необходимые решения».

Но, не прям на всех игроков может рассчитывать итальянский специалист. В лазарете всё ещё находятся Ольерен Чуамени и Давид Алаба. Наставник команды из Алавеса Луис Гарсия на «Сантьяго Бернабеу» как раз таки имеет плацдарм для мысли, так как у него доступны все игроки.

Сам специалист так выразился о грядущем матче с чемпионом Испании:

«Это никогда не бывает легко, но мы должны играть как можно лучше и мечтать сделать что-то приятное. Мы не должны терять свою идентичность. У команды все хорошо, и давайте посмотрим, сможем ли мы хорошо конкурировать. Мы хотим, чтобы люди гордились нами».

Также команда Daiysports подготовила для вас ориентировочные составы, следуя тому, какая кадровая ситуация у обоих коллективов и каким был выбор наставников на предыдущие матчи.

Ориентировочный состав Реала

Куртуа – Карвахаль, Милитао, Начо, Менди – Камавинга, Кроос, Вальверде – Беллингем – Родриго, Винисиус Джуниор

Ориентировочный состав Депортиво Алавес

Овоно – Хави Лопес, Рафа Мартин, Абкар, Тенагилья – Гуевара, Бенавидес – Симеоне, Гуриди, Висенте – Кике Гарсия

Стартовый свисток на «Сантьяго Бернабеу» прозвучит 14 мая в 21:30 по центральноевропейскому времени.