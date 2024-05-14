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Фанаты Арсенала отличились некрасивым поступком накануне матча Тоттеннхэм – Ман Сити

Новости футбола Сегодня, 04:57
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Фанаты Арсенала отличились некрасивым поступком накануне матча Тоттеннхэм – Ман Сити goal.com

Сегодня Манчестер Сити на выезде сыграет очень важный перенсенный матч 34-го тура Премьер-лиги против Тоттенхэма.

Эта игра имеет ключевое значение в борьбе за чемпионство, поскольку в случае победы Ман Сити опередит Арсенал в турнирной таблице за тур до финиша сезона.

Фанаты “канониров” решили ухудшить условия для Манчестер Сити, поэтому ночью запускали фейерверки возде отеля, где остановились футболисты команды Пепа Гвардиолы.

Напомним, согласно опросу, большинство фанатов Тоттенхэма не против, чтобы их команда сегодня проиграла, и титул не достался Арсеналу. И это несмотря на то, что в таком случае “шпоры” лишатся шансов финишировать в топ-4.

Добавим, что в случае ничьей Арсенал останется на первом месте благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Начало матча Тоттенхэм – Манчестер Сити в 21:00 по центральноевропейскому времени.

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