Фанаты Арсенала отличились некрасивым поступком накануне матча Тоттеннхэм – Ман Сити

Сегодня Манчестер Сити на выезде сыграет очень важный перенсенный матч 34-го тура Премьер-лиги против Тоттенхэма.

Эта игра имеет ключевое значение в борьбе за чемпионство, поскольку в случае победы Ман Сити опередит Арсенал в турнирной таблице за тур до финиша сезона.

Фанаты “канониров” решили ухудшить условия для Манчестер Сити, поэтому ночью запускали фейерверки возде отеля, где остановились футболисты команды Пепа Гвардиолы.

Arsenal fans set off fireworks outside the Manchester City hotel last night at 2am. 🎆 [@ultrasinuk]pic.twitter.com/RTFCdHwvmD — Football Talk (@FootballTalkHQ) May 14, 2024

Напомним, согласно опросу, большинство фанатов Тоттенхэма не против, чтобы их команда сегодня проиграла, и титул не достался Арсеналу. И это несмотря на то, что в таком случае “шпоры” лишатся шансов финишировать в топ-4.

Добавим, что в случае ничьей Арсенал останется на первом месте благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Начало матча Тоттенхэм – Манчестер Сити в 21:00 по центральноевропейскому времени.