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Клуб Бензема снова поменяет главного тренера

Новости футбола Сегодня, 04:34
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Клуб Бензема снова поменяет главного тренера Yasser Bakhsh/Getty Images

Саудовский Аль-Иттихад, за который выступает легендарный форвард Карим Бензема, в ближайшее время снова поменяет главного тренера.

Как сообщает Фабрицио Романо, клуб уже принял решение об отставке аргентинского тренера Марсело Гальярдо. Вопрос остается только в том, когда именно это произойдет: после завершения сезона или немедленно.

Аль-Иттихад, который в минувшем сезоне выиграл чемпионат Саудовской Аравии, провалил текущий сезон. После 31 тура он занимает лишь пятое место в Про-лиге. Аль-Иттихад потерпел три поражения в Про-лиге подряд, а на минувших выходных его разгромил Аль-Иттифак со счетом 5:0.

Марсело Гальярдо возглавил Аль-Иттихад по ходу сезона вместо Нуну Эшпириту Санту. В 30 матчах под руководством аргентинского тренера Аль-Иттихад одержал только 14 побед.

Помимо Безема, за этот клуб играет легенда АПЛ Нголо Канте и бывший полузащитник Ливерпуля Фабиньо.

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