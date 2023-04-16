"Жирона" Цыганкова уверенно победила в матче Ла Лиги

В матче 29-го тура чемпионата Испании “Жирона” на своем поле обыграла “Эльче” со счетом 2:0.

Победу жиронцам принесли голы Валентина Кастельяноса и Ориоля Ромеу.

Украинский полузащитник хозяев Виктор Цыганков провел на поле 90 минут, но не отметился результативными действиями.

“Жирона”, набрав 38 очков, вышла на девятое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Эльче” с 13 очками остался на последнем, 20-м месте.

“Жирона” – “Эльче” - 2:0 (1:0)

Голы: Кастельянос, 45 - 1:0, Ромеу, 70 - 2:0

“Жирона”: Гассанига, Мартинес, Хуанпе, Буэно, Хави (Мигель Гутьеррес, 58), Цыганков, Тони Вилья (Фернандес, 57), Ромеу, Гарсия (Алеиш Гарсия, 14), Мартин (Ян Коуто, 77), Кастельянос (Стуани, 77).

“Эльче”: Вернер, Паласиос (Лирола, 46), Бигас, Маскарель, Клерк, Гумбау, Гути (Кольядо, 46), Моренте (Фернандес Меркау, 78), Дональд, Милья (Понсе, 78), Бойе (Нтека, 77).

Удаление: Понсе (90).

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