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ПСЖ уверенно обыграл конкурента за чемпионство в Лиге 1

Новости футбола Сегодня, 17:01
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 31-го тура чемпионата Франции “Пари Сен-Жермен” на своем поле обыграл “Ланс” со счетом 3:1.

Гости на 19-й минуте остались вдесятером из-за удаления Салиса Абдул-Самеда. У хозяев отличились Килиан Мбаппе, Витинья и Лионель Месси. У “Ланса” гол забил Пшемыслав Франковски.

ПСЖ, набрав 72 очка, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. “Ланс” с 63 очками остался на второй позиции.

ПСЖ – “Ланс” - 3:1 (3:0)
Голы: Мбаппе, 31 - 1:0, Витинья, 37 - 2:0, Месси, 40 - 3:0, Франковски, 60 (с пенальти)

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос (Заир-Эмери, 88), Данилу Перейра, Мендеш (Бернат, 77), Фабиан Руис, Солер, Витинья, Месси, Мбаппе.

Ланс”: Самба, Гради (Давид Кошта, 84), Данзо, Медина, Мачадо (Айдара, 73), Франковски, Томассон (Сотока, 46), Фофана, Фюльжени (Онана, 46), Абдул-Самед, Опенда.

Удаление: Абдул-Самед (19).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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