"Жирона" Цыганкова подписала конкурента для украинца

Пресс-служба “Жироны”, за которую выступает украинский правый полузащитник Виктор Цыганков, на официальном сайте объявила о переходе бразильского вингера французского “Труа” Савио.

Испанский клуб арендовал футболиста до лета 2024 года, но без права последующего выкупа. Стоит отметить, что бразилец также играет на правом фланге атаки. Таким образом, он станет конкурентом для украинца.

19-летний Савио выступает за “Труа” с 2022 года. Он перешел во французский клуб из “Атлетико Минейро”. Сумма трансфера составила 6,5 миллионов евро. Бразилец пока не играл за “Труа”. В прошлом сезоне он выступал за ПСВ на правах аренды. В составе голландского клуба Савио принял участие в восьми матчах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с “Труа” действует до лета 2027 года.

В прошлом сезоне “Жирона” финишировала на десятом месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Таким образом, каталонский клуб не сумел завоевать право сыграть в еврокубках в сезоне-2023/2024.