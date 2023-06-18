"Жирона" Цыганкова может купить экс-нападающего "Барселоны"

“Жирона”, за которую выступает украинец Виктор Цыганков, проявляет интерес к нападающему “Эспаньола” и сборной Дании Мартина Брэйтуэйта, сообщает Marca.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Форвард принял решение покинуть клуб из Барселоны, который вылетел из Ла Лиги.

В нынешнем сезоне 32-летний Брэйтуэйт провел за “Эспаньол” 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года. Ранее он играл за “Барселону”.