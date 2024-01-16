Защитник Эвертона привлек к себе внимание топовых европейских клубов

Сразу несколько топовых европейских клубов обратили свое внимание на защитника Эвертона Джаррада Брантвейта.

По сообщениюtalkSPORT, центрбек пребывает на радарах Манчестер Юнайтед и мадридского Реала. «Манкунианцы» хотят подписать 21-летнего игрока летом, и он входит в список приоритетных покупок нового миноритарного акционера сэра Джима Рэтклиффа.

С Брантвейтом так же работал нынешний главный тренер Реала Карло Анчеллоти, который в свое время возглавлял Эвертон, и он является большим поклонником игрока, наряду с Арсеналом и Ньюкаслом.

Продажа центрбека так же поможет решить «ирискам» проблему финансового фейр-плей, из-за которой команда сталкивается со штрафами и снятием очков.

Transfermarkt оценивает 21-летнего центрбека в 25 миллионов евро, а его контракт с Эвертоном рассчитан до лета 2027 года.