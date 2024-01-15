С двух клубов Премьер-лиги могут снять очки

С Эвертона и Ноттингем Форест могут снять очки, Премьер-лига заподозрила их в нарушениях правил прибыльности и устойчивого развития, сообщает TalkSport.

Сообщается, что правила PSR предусматривают, что клубы могут потерять максимум 105 миллионов фунтов стерлингов за трехлетний цикл, или 35 миллионов фунтов стерлингов за сезон. Такие ограничения введены для того, чтобы гарантировать, что любые нарушения будут наказаны сразу в том же сезоне.

Дело в отношении Эвертона и Ноттингема будет передано в независимую комиссию. Клубы подозревают за нарушение правил в сезонах 2020/21, 2021/22 и 2022/23, а также сезон 2019/20 в случае с Эвертоном.



В заявлении Премьер-лиги сообщили, что два клуба подтвердили свое нарушение Правила прибыльности и устойчивого развития Лиги. Произошло это из-за того, что Эвертон и Ноттингем они знали о том, что нарушают правила. Судейская коллегия определит меру наказания для коллективов. Им могут наложить штраф или снятие очков.

Напомним, что руководство английской Премьер-лиги уже снимало с Эвертона десять очков в турнирной таблице чемпионата Англии в текущем сезоне.