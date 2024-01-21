Защитник Атлетико близок к возвращению на родину

Защитник мадридского Атлетико и сборной Турции Чаглар Сёюнджю близок к смене клуба.

По информации известного футбольного журналиста Николо Скиры, переход защитника в Фенербахче на правах аренды находится на финальной стадии. В ближайшее время о сделке должны объявить официально.

27-летний Сёюнджю летом перешел в Атлетико из Лестера в качестве свободного агента, но основным в новой команде не стал. Центрбек сыграл только девять матчей в текущем сезоне, проведя на поле 213 минут во всех турнирах.

В Турции защитник не играл с 2016 года, когда перешел из Алиаги в немецкий Фрайбург. С 2018 по 2023 год турецкий футболист защищал цвета Лестера.

В январе Фенербахче арендовал у Милана центрального полузащитника Раде Крунича. Желтые канарейки лидируют в турецкой Суперлиге после 21 тура, опережая ближайшего преследователя на три очка.