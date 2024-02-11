Защита трещит по швам. Барселона не смогла обыграть Гранаду в матче с шестью голами

Барселона на своем поле принимала Гранаду в 24-м туре испанской Ла Лиги.

Команды обменялись голами в первом тайме. Хозяева вышли вперед после точного удара Ямала, которому ассистировал Канселу. Андалусийцы отыгрались перед уходом на перерыв усилиями Рикарда Санчеса.

Все самое интересное в матче произошло во второй половине игры. Команды забили три гола в течение шести минут, а защита блаугранас действовала ниже всяческой критики.

Вначале гости вышли вперед после точного удара Пельистри. Барса отыгралась практически сразу: Левандовски грамотно распорядился прекрасной передачей от Гюндогана. Но тут же оборонные редуты каталонцев в очередной раз дали слабину и Гранада вновь вырвалась вперед.

16-летний Ямал оформил дубль и спас команду Хави от позора. Поблагодарить за ничейный результат нужно и тер Штегена, который вытащил мяч после опасного удара Узуни.

Барса с 51 очком в активе осталась на третьей строчке чемпионата Испании. Гранада на предпоследней, 19-й позиции.

Ла Лига, 24-й тур

Барселона - Гранада - 3:3

Голы: Ямал, 14, 81, Левандовски, 63 - Санчес, 43, Пельистри, 60, Микел, 66