“Заря” – “Рух” – 3:0 (видеообзор)

В матче 19-го тура чемпионата Украины луганская “Заря” на своем поле разгромила львовский “Рух” со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли голы Сергея Булецы, Назария Русина и Владислава Погорелого.

“Заря”, набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Рух” с 17 очками остался в зоне вылета на 15-й позиции.

“Заря” – “Рух” – 3:0 (1:0)

Голы: Булеца, 19 (с пенальти) - 1:0, Русин, 64 - 2:0, Погорелый, 87 - 3:0

“Заря”: Сапутин – Бутко, Имереков, Батагов, Снурницын, Бражко, Дришлюк (Хахлев, 88), Булеца (Полегенько, 88), Мишнев (Вантух, 60), Н.Русин (Шахов, 73), Антюх (Погорелый, 73).

“Рух”: Панькив - Роман, Дидык, Слюбик, Лях, Довгий, Эдсон (Притула, 61), Карабин (Рунич, 61), Таллес, Соломон, Климчук.

Видеообзор матча

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