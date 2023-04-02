“Львов” – “Динамо” – 0:2 (видеообзор)

В матче 19-го тура чемпионата Украины киевское “Динамо” на выезде обыграло “Львов” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Владислава Ваната и Эрика Рамиреса.

“Динамо”, набрав 36 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Львов” с 13 очками остался на последнем, 16-м месте.

“Львов” – “Динамо” – 0:2 (0:0)

Голы: Ванат, 52 - 0:1, Рамирес, 87 - 0:2

“Львов”: Рыбка, Дитятьев, Габриэль, Сасовский (Гильерме, 71), Грысьо, Антонио, Мильченко, Богунов (В. Михайлив, 83), Бугай, Беляев (Свржняк, 71), Эсеола.

“Динамо”: Нещерет, Попов, Дячук, Караваев, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев (Яцык, 75), Лонвейк (Волошин, 62), Царенко (Гармаш, 61), Бенито (Тымчик, 81), Ванат (Рамирес, 81).

Видеообзор матча

Не пропустите: “Днепр-1” разгромил “Металлист 1925” в матче УПЛ.