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“Металлист 1925” – “Днепр-1” - 0:3 (видеообзор)

Новости футбола Сегодня, 11:55
Фото: сайт "Металлиста 1925"/Автор неизвестен Фото: сайт "Металлиста 1925"/Автор неизвестен

В матче 19-го тура чемпионата Украины “Днепр-1” на выезде разгромил “Металлист 1925” со счетом 3:0.

Победу гостям принес Артем Довбик, который сделал хет-трик.

“Днепр-1”, набрав 42 очка, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Металлист 1925” с 21 очком остался на девятой позиции.

“Металлист 1925” – “Днепр-1” - 0:3 (0:0)
Голы: Довбик, 71 - 0:1, Довбик, 78 (с пенальти) - 0:2, Довбик, 81 (с пенальти) - 0:3

“Металлист 1925”: Мозиль (И. Потомков, 90) – Шершень, Курило, Безуглый, Жичиков – Вачиберадзе (Дмитренко, 58), Я. Мартынюк, Габелок (Игор, 78) – Ременюк (Чирук, 58), Бычек (Кравченко, 90), Русин.

“Днепр-1”: Рыбак – Каплиенко (Матаррита, 68), Сарапий, Гомес, Е. Пасич (Хайнер, 68) – Рубчинский (Когут, 61), Бабенко – Бланко (Назаренко, 61), Пихалонок, Гуцуляк – Пеглоу (Довбик, 27).

Видеообзор матча

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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Metalist 1925 Днепр-1 Премьер-лига Украина
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