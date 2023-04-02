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“Черноморец” – “Шахтер” - 2:2 (видеообзор матча)

Новости футбола Сегодня, 13:42
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

В матче 19-го тура чемпионата Украины одесский “Черноморец” и донецкий “Шахтер” сыграли вничью со счетом 2:2.

В начале встречи счет открыл Дмитрий Крыськив, но вскоре равновесие восстановил Илья Путря. На 19-й минуте “горняков" вывел Георгий Гочолеишвили. В концовке первого тайма счет сравнял Владимир Салюк.

“Шахтер”, набрав 43 очка, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. “Черноморец” с 19 очками поднялся на 11-ю позицию.

“Черноморец” – “Шахтер” - 2:2 (2:2)
Голы: Крыськив, 1 - 0:1, Путря, 8 (с пенальти) - 1:1, Гочолеишвили, 19 - 1:2, Салюк, 42 - 2:2

“Черноморец”: Непогодов, Гучек, Салюк, Путря, Брагару, Демченко, Васильев, Кузык (Авагимян, 70), Хадида (Юсов, 84), Алефиренко, Бадибанга.

“Шахтер”: Трубин, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Михайличенко, Назарина, Судаков (Джурасек, 82), Бондаренко (Келси, 82), Крыськив, Гочолеишвили (Топалов, 72), Траоре (Сикан, 72).

Видеообзор матча

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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