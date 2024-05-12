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Лидер Жироны летом может сменить команду. На игрока претендует целый ряд клубов

Новости футбола Сегодня, 10:56
Владимир Мельник эксперт Dailysports Владимир Мельник
Лидер Жироны летом может сменить команду. На игрока претендует целый ряд клубов Фото: prsport.net/ Автор неизвестен

Один из ключевых игроков сенсационной Жироны, Виктор Цыганков, уже летом может покинуть команду и перейти в более сильный клуб. О возможном уходе украинского вингера сообщает издание AS.

По данным источника, руководство Жироны серьезно рассматривает предложения о трансфере Цыганкова, чтобы продать его за высокую цену и иметь возможность усилить состав новыми приобретениями. Ранее сообщалось, что несколько клубов английской Премьер-лиги проявляют интерес к 26-летнему украинцу и готовы соревноваться за его подписание летом.

Несмотря на это главный тренер Жироны Мичел выразил надежду на то, что Артём Довбик и Цыганков останутся в команде на следующий сезон.

В текущем сезоне Цыганков провел 30 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевых передачи.

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