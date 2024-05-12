Почти клубный рекорд. Ивуарийский вингер Ман Юнайтед выйдет в старте в АПЛ впервые с 2021 года

Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд примет Арсенал в матче 37-го тура АПЛ.

В стартовом составе манкунианцев игру начнет ивуарийский вингер Амад Диалло. Для него это будет первый старт в Премьер-лиге с мая 2021 г. против Вулверхэмптона (это было 2 года 355 дней назад).

Только Криштиану Роналду (12 лет 118 дней), Джонни Эванс (8 лет 203 дня) и Тимоти Фосу-Менса (3 года 56 дней) имели больший разрыв между стартами в составе Манчестер Юнайтед в турнире.

2021 - Amad Diallo is making his first Premier League start since May 2021 v Wolves (2 years, 355 days ago). Only Cristiano Ronaldo (12y 118d), Jonny Evans (8y 203d), and Timothy Fosu-Mensah (3y 56d) have had a longer gap between starts for Man Utd in the competition. Patience. pic.twitter.com/SLDJV8Q4sU — OptaJoe (@OptaJoe) May 12, 2024

В этом сезоне на счету 21-летнего Диалло 9 матчей во всех турнирах и 1 гол. Талантливый вингер не играл с лета до декабря из-за тяжелой травмы колена.

Команда Эрика тен Хага подходит к матчу с Арсеналом на восьмой строчке в таблице. Стартовый свисток поединка на Олд Траффорд прозвучит в 17:30 по центрально европейскому времени.

Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Юнайтед получил травму и пропустит матч с принципиальным соперником.