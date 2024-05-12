Почти клубный рекорд. Ивуарийский вингер Ман Юнайтед выйдет в старте в АПЛ впервые с 2021 года
Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд примет Арсенал в матче 37-го тура АПЛ.
В стартовом составе манкунианцев игру начнет ивуарийский вингер Амад Диалло. Для него это будет первый старт в Премьер-лиге с мая 2021 г. против Вулверхэмптона (это было 2 года 355 дней назад).
Только Криштиану Роналду (12 лет 118 дней), Джонни Эванс (8 лет 203 дня) и Тимоти Фосу-Менса (3 года 56 дней) имели больший разрыв между стартами в составе Манчестер Юнайтед в турнире.
В этом сезоне на счету 21-летнего Диалло 9 матчей во всех турнирах и 1 гол. Талантливый вингер не играл с лета до декабря из-за тяжелой травмы колена.
Команда Эрика тен Хага подходит к матчу с Арсеналом на восьмой строчке в таблице. Стартовый свисток поединка на Олд Траффорд прозвучит в 17:30 по центрально европейскому времени.
Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Юнайтед получил травму и пропустит матч с принципиальным соперником.