Бетис – Альмерия прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(-1) Коэф.: 1.56 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Среди воскресных игр Ла Лиги, есть смысл обратить внимание на противостояние Бетис – Альмерия. Прогноз на матч упомянутых соперников составлен экспертами Dailysports.

Бетис

За четыре тура до конца чемпионата Бетис идет седьмым в турнирной таблице, это зона Лиги конференций, поэтому клуб хочет большего. Отставание от шестого Реал Сосьедада и места в Лиге Европы составляет два балла, такое реально отыграть. В последнем туре «зелено-белые» обыграли в гостях Осасуну со счетом 2:0, чем продолжили свою серию без поражений до четырех встреч, за этот период удалось набрать 10 очков.

Предстоящую встречу из-за травм вынуждены пропустить пятеро футболистов. Поскольку Бетис имеет серьезную турнирную мотивацию, в битве против безнадежного аутсайдера надо играть только на победу.

Альмерия

Главный аутсайдер Примеры уже списан со счетов, команда не имеет даже теоретических шансов на спасение, никто в такое и не верил. Альмерия доигрывает сезон, хотя просто так очки никому не дарит. В последнем туре команда неожиданно обыграла в гостях Райо Вальекано, хоть соперник и владел преимуществом в той встрече – 1:0.

Так клуб прервал серию из четырех встреч без побед, отсутствие давления в плане результата помогает игрокам, можно сыграть свободнее. В следующем сезоне мы увидим Альмерию в Сегундо, где надо постараться завоевать путевку в элиту. Четверо игроков не выйдут на поле из-за повреждений.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Команды в первом круге не определили победителя, Бетис провел в меньшинстве полтора тайма, но Альмерия не смогла реализовать численный перевес – 0:0.

Бетис неплохо играет в родных стенах, 8 побед, 7 ничьих и всего два поражения.

Альмерия хорошо начала играть в гостях, команда не уступает в трех выездных встречах кряду, набрав 7 очков.

Бетис – Альмерия Прогноз

Хозяева котируются в этой паре фаворитами, Бетис выше классом, играет дома, а также имеет турнирную мотивацию. «Зелено-белые» наверняка будут владеть инициативой, но Альмерия способна создать проблемы. Поставим здесь на победу Бетиса с форой -1 гол.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram