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Аталанта — Рома прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Аталанта - Рома прогноз Фото: ua-football.com/ Автор неизвестен
Аталанта Аталанта
Серия А Италия 12 мая 2024, 14:45 Аталанта - Рома
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Италия, Bergamo, Адзурри д'Италия
Рома Рома
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Рома не проиграет
Коэф.: 1.84
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В рамках 36-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Аталантой и Ромой. Встреча пройдет в Бергамо в воскресенье, 12 мая. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Аталанта

Посреди недели Аталанта в ответном матче полуфинала Лиги Европы УЕФА разобралась с Марселем, забив в ворота французов три безответных мяча. Это позволило бергамаскам выйти в финал турнира, где их ждет противостояние с непобедимым Байером Хаби Алонсо.

Помимо успешного вояжа в еврокубках Аталанта имеет неплохие шансы отобраться на следующий сезон в Лигу чемпионов, а уже в следующую среду подопечные Гасперини сразятся за Кубок Италии с туринским Ювентусом.

Рома

Еврокубковый путь Ромы в этот четверг оборвался. Нельзя сказать, что итог двухматчевой дуэли с Байером стал слишком неожиданным, но Рома имела все шансы перевести вчерашний матч в овертайм, ведь вела 2:0 до 82-й минуты. Байер уже привычно сумел спасти матч и установил новый рекорд матчей без поражений.

Игра против Аталанты будет иметь для «волков» ключевое значение в плане борьбы за выход в Лигу чемпионов. Поражение в этом матче поставит крест на амбициях римлян.

Интересные факты и личные встречи

  • Аталанта не проигрывает в шести поединках кряду.
  • Рома предыдущие два матча в Серии А свела в ничью, правда в соперниках были Ювентус и Наполи.
  • Римляне не побеждали в Бергамо с 2021-го года.

Аталанта — Рома Прогноз

Важнейшая игра для обеих команд, ведь на кону путевка в Лигу чемпионов на следующий сезон. Думаю, подопечные Де Росси отдадут все силы и в этом матче не проиграют.

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Коэф.: 1.84
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