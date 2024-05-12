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Артета объяснил, почему решил пригласить Давида Райю в Арсенал прошлым летом

Новости футбола Сегодня, 09:51
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Артета объяснил, почему решил пригласить Давида Райю в Арсенал прошлым летом Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета объяснил, почему решил пригласить вратаря Давида Райю в лондонскую команду прошлым летом.

28-летний Райя стал игроком Арсенала минувшим летом, перейдя из Брентфорда на правах аренды. Это решение было неоднозначно воспринято фанатами “канониров”, поскольку позиции Аарона Рамсдейла на воротах в то время были прочными.

“Мы хотели стать лучше на этой позиции, привнести во вратарскую позицию другие качества. Реакция общественности была неоднозначной, да… Но если вы хотите стать лучше, вам нужно повысить уровень и принять непростое решение!”, — рассказал Артета BeIN.

Впрочем, испанский голкипер вытеснил из рамки ворот “канониров” Рамсдейла. Во всех турнирах Райя сыграл 39 матчей, в которых пропустил 30 голов при 19 “клиншитах”.

Испанец получил награду “золотая перчатка” Премьер-лиги за сезон 2023/24, которая ежегодно вручается вратарю, сыгравшему наибольшее количество матчей “на ноль” в чемпионате Англии. В нынешней кампании Давид провел 15 “сухих” матчей в чемпионате Англии.

Ранее сообщалось, что Арсенал принял четкое решение выкупить контракт голкипера у Брентфорда. Сумма сделки должна составить 27 миллионов фунтов стерлингов.

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