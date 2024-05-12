ПСЖ начал переговоры с голкипером сборной Италии о новом контракте

ПСЖ хочет сохранить в клубе голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму.

По информации журналиста Николо Скиры, парижский клуб уже начал переговоры с вратарем о новом соглашении. Доннарумме предлагают новый контракт до 2028 или 2029 года, в то время как нынешнее соглашение истекает в 2026-м.

Доннарумма выступает за ПСЖ с 2021 года, куда перешел из Милана в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что итальянский голкипер может вернуться в Серию А. Среди претендентов на футболиста называли туринский Ювентус.

В нынешней кампании вратарь сборной Италии сыграл 41 матч за французскую команду во всех турнирах и пропустил 37 голов. В 16 встречах голкипер сохранил свои ворота “на замке”. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость голкипера составляет 40 миллионов евро.