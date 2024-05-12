Защитник Торино отказал Ювентусу и может оказаться в Милане

Защитник "Торино" Алессандро Буонджорно привлек внимание нескольких клубов, как сообщает Tuttosport.

С "Ювентусом" уже длится постоянный контакт с агентом футболиста с начала сезона. Однако Буонджорно, будучи фанатом "Торино", сообщил своему агенту, что переход в другой туринский клуб невозможен.

"Торино" оценивает стоимость Буонджорно в 45 миллионов евро, что является серьезным препятствием для "Интера", который также интересуется игроком. "Милан" также хочет приобрести Алессандро и имеет более выгодную ситуацию с финансами для трансфера. Однако, "россонери" должны сначала продать одного из своих текущих защитников.

Буонджорно вырос в академии "Торино" и играл в аренде за "Карпи" и "Трапани". В текущем сезоне он забил 3 гола в 29 матчах за "гранатовых".