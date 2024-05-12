Сын легендарного защитника Милана близок к полноценному контракту с Монцей

Монца и Милан находятся в процессе переговоров о заключении постоянного соглашения с Даниэлем Мальдини, который с января выступает за "брианцоли" на правах аренды. Об этом информирует Николо Скира.

По данным источника, руководство "бело-красных" готовит для атакующего полузащитника контракт до 2028 года. Сумма возможного трансфера может составить около пяти миллионов евро. Сам футболист предпочитает перейти в Монцу на постоянной основе.

В текущем сезоне Даниэль Мальдини провел за Монцу 11 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Напомним, что он является сыном легендарного защитника Паоло Мальдини.

Ранее было объявлено, что Аталанта выкупит у Милана контракт Де Кетеларе.