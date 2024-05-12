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"Всегда готов". Новоиспеченный обладатель пояса IBF ответил на вызов Джервонты Дэвиса

Новости бокса Сегодня, 09:37
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
"Всегда готов". Новоиспеченный обладатель пояса IBF ответил на вызов Джервонты Дэвиса Фото: twitter.com/ForbesSports / Автор неизвестен

Новоиспеченный чемпион обладатель пояса IBF Василий Ломаченко после уверенной победы над Джорджем Камбососом высказался о возможности провести бой с Джервонтой Дэвисом.

После сегодняшнего боя украинца Джервонта бросил вызов Ломаченко в интернете, однако практически сразу удалил запись из своей страницы в сети Х (бывший Twitter).

"Вы знаете, что на протяжении всей своей боксерской карьеры я никогда ни от кого не бегаю, всегда принимаю бой и вызовы. Но сейчас я хочу вернуться домой, провести время с семьей. А потом мы уже поговорим о будущем, – приводит ответ украинского боксера ESPN.

В поединке с Камбососом полностью доминировал Ломаченко и всё шло к определению победителя решением судей, но у украинца были на это другие планы.

В одиннадцатом раунде Василий точным джебом отправил соперника в нокаут. Через несколько секунд Камбосос сумел подняться на ноги, но не выстоял после очередной атаки украинца и рефери остановил поединок.

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