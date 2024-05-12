Сенсация на Мастерсе в Риме. Джокович уступил Табило и покинул турнир

Мастерс в Риме понемногу выходит на экватор. Сегодня на турнире проходят матчи третьего круга и уже прогремела громкая сенсация.

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович неожиданно проиграл 32-й ракетке мира Алехандро Табило из Чили. Серб не смог дважды подряд защитить свою подачу на старте поединка и без боя отдал первый сет — 2:6. Во второй партии борьбы было больше, а решающим стал брейк Табило в начале сета.

На протяжении матча Джокович 7 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и не заработал ни единого брейк-пойнта. В четвертом круге Табило сыграет против Карена Хачанова, а Джокович покидает турнир еще раньше, чем в прошлом году.

АТР Мастерс. Рим. Грунт. 1/16 финала

Новак Джокович (Сербия, 1) — Алехандро Табило (Чили, 32) — 2:6, 3:6.