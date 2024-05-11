Эдмонтон Ойлерз — Ванкувер Кэнакс прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года
В рамках третьего матча серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоится поединок между Эдмонтоном и Ванкувером Встреча пройдет в ночь на понедельник, 13 мая. Начало игры запланировано на 03:30 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон неплохо выступал в регулярном сезоне, добившись итогового четвертого места в Западной конференции. В плей-офф Кубка Стэнли команда стартовала ожидаемо хорошо и в первом раунде не заметила сопротивление Лос-Анджелес Кингз, отдав сопернику всего один матч серии.
Дуэль с Ванкувером началась сложнее. Ойлерз в обоих матчах забивали по четыре шайбы, но в первом случае этого не хватило для победы. В двух следующих поединках на своем льду Эдмонтон попробует сделать задел перед возвращением серии в Канаду.
Ванкувер Кэнакс
Прекрасный регулярный сезон в исполнении канадской команды плавно перешел в плей-офф, где Кэнакс столкнулись с серьезными трудностями. В серии первого раунда против Нэшвилла Кэнакс добились победы со счетом 4:2, но нервы Предаторз вымотал изрядно.
Хорошей защите Ванкувера противостоит шикарная линия атаки Эдмонтона. В первых двух матчах соперники обменялись победами и еще больше закрутили интригу в этом противостоянии.
Интересные факты и личные встречи
- Эдмонтон на своем льду в основное время проигрывал еще в регулярном сезоне, в матче как раз против Ванкувера.
- Кэнакс выиграли три последних выездных поединка.
- Все четыре матча между командами в регулярном сезоне завершились победами Ванкувера.
Эдмонтон Ойлерз — Ванкувер Кэнакс Прогноз
Ойлерз не спроста считаются фаворитами в этой паре и, полагаю, сумеют в следующей игре выйти вперед в серии. Моя ставка — чистая победа Эдмонтона.
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