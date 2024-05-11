Эдмонтон Ойлерз — Ванкувер Кэнакс прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Эдмонтон Ойлерз Коэф.: 1.81 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

В рамках третьего матча серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоится поединок между Эдмонтоном и Ванкувером Встреча пройдет в ночь на понедельник, 13 мая. Начало игры запланировано на 03:30 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Эдмонтон Ойлерз

Эдмонтон неплохо выступал в регулярном сезоне, добившись итогового четвертого места в Западной конференции. В плей-офф Кубка Стэнли команда стартовала ожидаемо хорошо и в первом раунде не заметила сопротивление Лос-Анджелес Кингз, отдав сопернику всего один матч серии.

Дуэль с Ванкувером началась сложнее. Ойлерз в обоих матчах забивали по четыре шайбы, но в первом случае этого не хватило для победы. В двух следующих поединках на своем льду Эдмонтон попробует сделать задел перед возвращением серии в Канаду.

Ванкувер Кэнакс

Прекрасный регулярный сезон в исполнении канадской команды плавно перешел в плей-офф, где Кэнакс столкнулись с серьезными трудностями. В серии первого раунда против Нэшвилла Кэнакс добились победы со счетом 4:2, но нервы Предаторз вымотал изрядно.

Хорошей защите Ванкувера противостоит шикарная линия атаки Эдмонтона. В первых двух матчах соперники обменялись победами и еще больше закрутили интригу в этом противостоянии.

Интересные факты и личные встречи

Эдмонтон на своем льду в основное время проигрывал еще в регулярном сезоне, в матче как раз против Ванкувера.

Кэнакс выиграли три последних выездных поединка.

Все четыре матча между командами в регулярном сезоне завершились победами Ванкувера.

Эдмонтон Ойлерз — Ванкувер Кэнакс Прогноз

Ойлерз не спроста считаются фаворитами в этой паре и, полагаю, сумеют в следующей игре выйти вперед в серии. Моя ставка — чистая победа Эдмонтона.

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