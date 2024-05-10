Ювентус — Салернитана прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Ювентус и тотал меньше 4.5 Коэф.: 1.57 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

В рамках 36-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Ювентусом и Салернитаной. Встреча пройдет в Турине в воскресенье, 12 мая. Начало игры запланировано на 18:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Ювентус

Противоречивый и неоднозначный сезон в исполнении Юве подходит к концу. Кто-то может винить Аллегри и игроков за отсутствие чемпионских амбиций и скромной игры, а кто-то понимает, что ввиду ограниченного кадрового ресурса команда в целом дала неплохой результат.

Боссы туринцев обеспокоены прагматичным футболом команды и рассматривают целый ряд кандидатов на замену наставника. Команда забила всего 48 голов в 35-ти матчах, а последние четыре игры свела в ничью. Победа в следующей игре гарантирует Ювентусу место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Салернитана

Сложно сказать чем Колантуоно сможет мотивировать своих игроков. Сезон провален полностью, о чем говорят жалких две победы и последнее место. В последних четырех матчах Салернитана забила всего два гола, а пропускает команда в среднем более двух мячей за игру. Добавлю, что по количеству пропущенных голов у них худший показатель в лиге, что выглядит совсем не удивительно.

Интересные факты и личные встречи

Ювентус лишь в одном из семи последних матчей в рамках Серии А забил более одного гола.

Салернитана проиграла четыре выездных матча подряд с общим счетом 3:14.

Салернитана никогда не побеждала Ювентус в Турине.

Ювентус — Салернитана Прогноз

Нет сомнений в том, что Юве наконец прервет серию ничьих и добьется победы. Уровень соперника и отстутствие мотивации указывают именно на это. Ставлю на победу «старой сеньйоры» и тотал меньше 4.5 голов.

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