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Ювентус — Салернитана прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Ювентус - Салернитана прогноз Фото: ua-football.com/ Автор неизвестен
Ювентус Ювентус
Серия А Италия 12 мая 2024, 12:00 Ювентус - Салернитана
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Италия, Turin, Альянц
Салернитана Салернитана
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Ювентус и тотал меньше 4.5
Коэф.: 1.57
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В рамках 36-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Ювентусом и Салернитаной. Встреча пройдет в Турине в воскресенье, 12 мая. Начало игры запланировано на 18:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Ювентус

Противоречивый и неоднозначный сезон в исполнении Юве подходит к концу. Кто-то может винить Аллегри и игроков за отсутствие чемпионских амбиций и скромной игры, а кто-то понимает, что ввиду ограниченного кадрового ресурса команда в целом дала неплохой результат.

Боссы туринцев обеспокоены прагматичным футболом команды и рассматривают целый ряд кандидатов на замену наставника. Команда забила всего 48 голов в 35-ти матчах, а последние четыре игры свела в ничью. Победа в следующей игре гарантирует Ювентусу место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Салернитана

Сложно сказать чем Колантуоно сможет мотивировать своих игроков. Сезон провален полностью, о чем говорят жалких две победы и последнее место. В последних четырех матчах Салернитана забила всего два гола, а пропускает команда в среднем более двух мячей за игру. Добавлю, что по количеству пропущенных голов у них худший показатель в лиге, что выглядит совсем не удивительно.

Интересные факты и личные встречи

  • Ювентус лишь в одном из семи последних матчей в рамках Серии А забил более одного гола.
  • Салернитана проиграла четыре выездных матча подряд с общим счетом 3:14.
  • Салернитана никогда не побеждала Ювентус в Турине.

Ювентус — Салернитана Прогноз

Нет сомнений в том, что Юве наконец прервет серию ничьих и добьется победы. Уровень соперника и отстутствие мотивации указывают именно на это. Ставлю на победу «старой сеньйоры» и тотал меньше 4.5 голов.

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Прогноз на матч Победа Ювентус и тотал меньше 4.5
Коэф.: 1.57
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