Санкт-Паули возвращается в Бундеслигу спустя 14 лет. Фанаты ярко отпраздновали успех прямо на поле

Футбольный клуб Санкт-Паули вернется в Бундеслигу спустя 14 лет. Клуб из Гамбурга обеспечил себе повышение в классе по итогам сезона после победы над Оснабрюком (3:1).

Санкт-Паули уже не опустится ниже второй строчки Бундеслиги 2. Главная интрига последнего тура второго по силе немецкого дивизиона состоит в том, кто выиграет золотые медали: команда из Гамбурга или Хольштайн, который ранее обеспечил себе путевку в элитный дивизион впервые в истории.

С момента последнего участия Санкт-Паули в Бундеслиге прошло 14 лет. Коллектив выступал в элите немецкого футбола в сезоне 2010/2011 и занял последнее место.

Интересно, что клуб держит совместно с Дуйсбургом антирекорд Бундеслиги по количеству финишей на последнем месте - 4 (в сезонах 1977/78, 1996/97, 2001/02, 2010/11).