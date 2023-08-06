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"Заря" потерпела второе подряд поражение в матче чемпионата Украины

Новости футбола Сегодня, 14:15
"Заря" потерпела второе подряд поражение в матче чемпионата Украины Фото: инстаграм "Кривбасса"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги луганская “Заря” проиграла “Кривбассу” из Кривого Рога со счетом 1:3. Матч состоялся в Киеве на стадионе “Левый берег”.

В начале матча счет с пенальти открыл Денис Антюх. В концовке первого тайма счет с пенальти сравнял Максим Лунев. На 57-й минуте гостей вперед вывел Клим Приходько. На 89-й минуте пенальти не реализовал Дмитрий Хомченовский. В компенсированное время второго тайма третий гол забил Роман Дебелко.

“Кривбасс”, набрав три очка, вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Украины. “Заря” с 0 очков занимает 14-е место.

“Заря” Луганск - “Кривбасс” Кривой Рог - 1:3 (1:1)
Голы: Антюх, 4 (с пенальти) - 1:0, Лунев, 41 (с пенальти) - 1:1, Приходько, 57 - 1:2, Дебелко, 90+6 - 1:3

Желтые карточки: Вантух, 17, Антюх, 41, Гулько, 68, Бугай, 89 - Задерака, 30, Бизимана, 39, Кожушко, 48, Татарков, 85.

Красная карточка: Гулько, 72.

На 89-й минуте Хомченовский не забил пенальти (перекладина).

“Заря”: Сапутин - Кирюханцев, Батагов, Снурницын (Гулько, 59), Вантух - Дрышлюк (Нагнойный, 69), Мишнев - Антюх (Бугай, 59), В. Волошин (Тлумак, 84), Русин - Алефиренко (Мичин, 59).

“Кривбасс”: Клищук - Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго - Бизимана (Приходько, 46), Илич (Татарков, 58) - Задерака, Лунев (Вакулко, 85), Хомченовский - Кожушко (Вакулко, 77).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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Заря Кривбасс Премьер-лига Украина
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