"Заря" одержала первую победу в чемпионате Украины

В матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги луганская “Заря” на выезде победила полтавскую “Ворсклу”. Матч состоялся в городе Полтава на стадионе “Ворскла” имени Алексея Бутовского и завершился в пользу гостей со счетом 2:1.

В начале матча счет открыл Эдуардо Герреро. В середине второго тайма счет сравнял Фелипе Родригес. На 78-й минуте победный гол луганского клуба забил Джордан.

“Заря”, набрав три очка, вышла на 11-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. “Ворскла” с 0 очков опустилась на последнее, 16-е место.

“Ворскла” Полтава – “Заря” Луганск - 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: Герреро, 4 - 0:1, Фелипе, 67 – 1:1, Джордан, 78 - 1:2

Желтые карточки: Скляр, 47, Павлюк, 54, Челядин, 59 – Волошин, 56

“Ворскла”: Исенко – Сантана (Хрипчук, 88), Чеснаков (Нестеренко, 46), Крупский (Челядин, 46) – Бацула, Скляр (Фелипе, 65), Павлюк, Пердута – Кане, Юрченко – Степанюк.

“Заря”: Турбаевский – Вантух, Батагов, Джордан, Снурницын – Дришлюк, Мишнев (Мичин, 85) – Антюх (Чурко, 85), Волошин (Алефиренко, 63), Кирюханцев – Герреро.