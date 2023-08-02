Загребское "Динамо" уверенно вышло в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

Загребское “Динамо” в ответном матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов добилось победы над “Астаной” со счетом 2:0. Матч состоялся в Астане (Казахстан) на стадионе “Астана-Арена”.

Гости открыли счет в середине первого тайма благодаря автоголу Александра Марочкина. В концовке второго тайма второй гол хорватского клуба забил Антонио Марин.

В первом матче “Динамо” одержало победу со счетом 4:0. Таким образом, клуб из Загреба уверенно прошел в 3-й раунд квалификации. В следующем раунде “Динамо” сыграет с клубом АЕК из Греции.

“Астана” Казахстан – “Динамо” Загреб, Хорватия - 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: Марочкин, 24 (автогол) - 0:1, Марин, 89 - 0:2

“Астана”: Чондрич, Томашевич, Марочкин, Аманович (Досмагамбетов, 41), Вороговский, Лончар, Томасов (Йованчич, 46), Эбонг, Оганесян, Аймбетов (Астанов, 69), Прокопенко (Дарбо, 46).

“Динамо” Загреб: Ливакович, Мохаррами, Шутало (Берно, 67), Любичич (Батурина, 78), Ристовски, Михайличенко, Мишич (Lukanić, 79), Шпикич, Петкович (Марин, 68), Эмрели (Дрмич, 79), Сучич.

Желтые карточки: Томасов (45), Эбонг (45), Шпикич (90), Йованчич (90).