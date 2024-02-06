За ситуацией вокруг вингера Ювентуса следит клуб АПЛ

Вингер Ювентуса Федерико Кьеза связан контрактом со своим клубом до лета 2025 года и пока что переговоры по новому трудовому соглашению 26-летнего итальянца зашли в тупик.

Этим, по сообщениюHITC, может воспользоваться Ливерпуль, который наблюдает за ситуацией. Кьеза может стать одним из главных пунктов в списке покупок летом, так как неясно, какое будущее ждет Мохамеда Салаха, которого постоянно связывают с переходом в Аль-Иттихад.

Помимо Ливерпуля, который может искать замену Салаху, интерес к игроку проявляют ПСЖ и Бавария. Ранее с 26-летним вингером связывали Челси и Ньюкасл.

Но все же, спортивный директор «старой синьоры» Кристано Джунтоли активно работает над новым контрактом игрока.

Кьеза в нынешнем сезоне провел 19 матчей за Ювентус, в которых отметился шестью голами и двумя ассистами. Transfermarktоценивает игрока в 50 миллионов евро.