Контракт Мохамеда Салаха с Ливерпулем истекает летом 2025 года и на фоне предложений с Саудовской Аравии на сумму 150 миллионов фунтов стерлингов с египтянином могут попрощаться, несмотря на его важность для команды.

И, как сообщаетDiarioSport, с заменой 31-летнему вингеру в Ливерпуле уже определились. Ею все ещё есть персоналия вингера Баварии и экс-игрока Манчестер Сити Лероя Сане.

Игроком так же интересовалась Барселона, но сообщается, что немец якобы решил не присоединяться к «блаугранас», а вот вернуться в АПЛ, даже в стан Ливерпуля, он не исключает.

Его контракт так же действителен до лета 2025 года и Бавария ныне работает над его продлением. Если «мерсисайдцам» таки удастся убедить игрока не подписывать новое соглашение с «рекордмайстер», то именно Ливерпуль будет главным претендентом на Сане.