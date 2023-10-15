Ливерпуль хочет подписать Сане на место Салаха

Ливерпуль понимает, что следующим летом Аль-Иттихад произведет еще одну попытку подписать Мохамеда Салаха и тогда им придется иметь ему замену. «Мерсисайдцы» нацелены на игрока Баварии Лероя Сане и для его подписания готов побить свой трансферный рекорд.

На данный момент самой дорогой покупкой английского клуба является подписание Дарвина Нуньеса за £80 млн, но как сообщает Mirror они готовы заплатить за немецкого нападающего большую сумму.

Этим летом Аль-Иттихад уже пытался выкупить Салаха у Ливерпуля за€150 млн, но сделка не состоялась. После этого уже неоднократно были слухи о том, что аравийский клуб попытается вновь подписать египтянина следующим летом. Но «мерсисайдцы» ожидают в летнее межсезонье получить более выгодное предложение по игроку их команды.

В случае переезда Салаха на Ближний Восток Ливерпуль лишиться своего талисмана и главного голеодора.

Контракт Мохамеда Салаха с Ливерпулем рассчитан до 2025 года. Египтянин перешел в Ливерпуль с Ромы в 2017 году за€42 млн. За 313 игр во всех турнирах он забил 203 гола. Вместе с клубом он завоевал семь трофеев.

Контракт Лероя Сане также рассчитан до 2025 года. В Баварию он перешел в 2020 году с Манчестер Сити, так что опыт игр в АПЛ у немца есть. За мюнхенский клуб он провел 144 матча в которых забил 45 голов и также завоевал семь трофеев.