Хакими не реализовывает пенальти, а Марокко вылетает из Кубка африканских наций

В заключительном матче 1/8 финала Кубка африканских наций Марокко провели матч против сборной Южной Африки.

Марокканцы провели довольно уверенно первый тайм. Они больше владели мячом и смогли забить гол. Однако, после просмотра ВАР, этот мяч отменили из-за офсайда. Таким образом, первая половина завершилась нулевой ничьей.

На старте второго Южная Африка отметилась голом. На 57-й минуте Макгопа вывел свою сборную вперед. Марокко давили на ворота соперников, но не могли забить мяч. На 84-й минуте они получили невероятный шанс, чтобы забить, но Хаким Зиеш не смог реализовать пенальти. Уже в компенсированное время Амрабат получил красную карточку и Южная Америка забили во второй раз.

ЮАР побеждает со счетом 2:0 и становится последним участником четвертьфинальных матчей.

КАН. 1/8 финала

Марокко - Южная Африка - 0:2

Голы: 0:1 Макгопа, 0:2 - 90+5 Мокоена