Ювентус в меньшинстве поделил очки с Эмполи
В поединке 22-го тура итальянской Серии А Ювентус на своем поле принимал Эмполи. Хозяева подошли к этому матчу в ранге лидера чемпионата, опережая Интер на одно очко. Стоит отметить, что у «нерадзурри» на один сыгранный матч меньше.
Туринская команда считалась фаворитом этого матча, однако практически в самом начале игры Ювентус остался в меньшинстве. Аркадиуш Милик увидел перед собой красную карточку за брутальный фол.
После этого мячом больше владели гости, но счет открыли именно туринцы. Однако вырвать победу в этот вечер у Ювентуса не получилось. Эмполи отыгрался благодаря точному удару Бальданци.
Ювентус — Эмполи — 1:1
Голы: Влахович 50 — Бальданци 70.
Удален: Милик 19 (Ювентус)
После этого поединка Ювентус останется лидером как минимум до завтра, когда свой матч проведет Интер. Эмполи по-прежнему в зоне вылета.