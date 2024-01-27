Ювентус в меньшинстве поделил очки с Эмполи

В поединке 22-го тура итальянской Серии А Ювентус на своем поле принимал Эмполи. Хозяева подошли к этому матчу в ранге лидера чемпионата, опережая Интер на одно очко. Стоит отметить, что у «нерадзурри» на один сыгранный матч меньше.

Туринская команда считалась фаворитом этого матча, однако практически в самом начале игры Ювентус остался в меньшинстве. Аркадиуш Милик увидел перед собой красную карточку за брутальный фол.

После этого мячом больше владели гости, но счет открыли именно туринцы. Однако вырвать победу в этот вечер у Ювентуса не получилось. Эмполи отыгрался благодаря точному удару Бальданци.

Ювентус — Эмполи — 1:1

Голы: Влахович 50 — Бальданци 70.

Удален: Милик 19 (Ювентус)

После этого поединка Ювентус останется лидером как минимум до завтра, когда свой матч проведет Интер. Эмполи по-прежнему в зоне вылета.