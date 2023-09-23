Ювентус уступил Сассуоло, а Милан минимально обыграл Верону

В итальянской Серии А сегодня завершились уже два поединка.

На Сан Сиро Милан принимал Верону. Команды показали достаточно интересный футбол. На протяжении всего поединка Верона навязывала борьбу своим более именитым соперникам. Исход поединка решил единственный гол Рафаэла Леао,который забил с передачи Оливье Жиру на 8-ой минуте встречи. По итогам этого матча Милан догнал в таблице соседей из Интера, которому предстоит провести свой поединок пятого тура завтра в гостях против Эмполи.

В другом матче Ювентус играл навыезде против Сассуоло. Команда Макса Аллегри дважды сумела отыграться по ходу поединка, но все равно уступила. Хозяева создали больше опасных моментов и нанесли больше ударов по воротам соперника, поэтому можно сказать, что Сассуоло заслуженно добился второй победы в сезоне.

Милан — Верона — 1:0.

Гол: 1:0 — Леао 8.

Сассуоло — Ювентус — 4:2.

Голы: 1:0 — Лорьенте 12, 1:1 — Винья (автогол) 21, 2:1 — Берарди 41, 2:2 — Кьеза 78, 3:2 — Пинамонти 82, 4:2 — Гатти (автогол) 90+5.

Отметим, что это поражение стало первым для Юве в нынешнем сезоне.