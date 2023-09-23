EN EN NG NG
Главная Новости Ювентус уступил Сассуоло, а Милан минимально обыграл Верону

Ювентус уступил Сассуоло, а Милан минимально обыграл Верону

Новости футбола Сегодня, 14:12
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Ювентус уступил Сассуоло, а Милан минимально обыграл Верону Ювентус уступил Сассуоло, а Милан минимально обыграл Верону

В итальянской Серии А сегодня завершились уже два поединка.

На Сан Сиро Милан принимал Верону. Команды показали достаточно интересный футбол. На протяжении всего поединка Верона навязывала борьбу своим более именитым соперникам. Исход поединка решил единственный гол Рафаэла Леао,который забил с передачи Оливье Жиру на 8-ой минуте встречи. По итогам этого матча Милан догнал в таблице соседей из Интера, которому предстоит провести свой поединок пятого тура завтра в гостях против Эмполи.

В другом матче Ювентус играл навыезде против Сассуоло. Команда Макса Аллегри дважды сумела отыграться по ходу поединка, но все равно уступила. Хозяева создали больше опасных моментов и нанесли больше ударов по воротам соперника, поэтому можно сказать, что Сассуоло заслуженно добился второй победы в сезоне.

Милан — Верона — 1:0.

Гол: 1:0 — Леао 8.

Сассуоло — Ювентус — 4:2.

Голы: 1:0 — Лорьенте 12, 1:1 — Винья (автогол) 21, 2:1 — Берарди 41, 2:2 — Кьеза 78, 3:2 — Пинамонти 82, 4:2 — Гатти (автогол) 90+5.

Отметим, что это поражение стало первым для Юве в нынешнем сезоне.

Связанные команды и лиги
Ювентус Милан Сассуоло Верона Серия А Италия
Популярные новости
Сборная Германии получила нового главного тренера Новости футбола Вчера, 06:30 Сборная Германии получила нового главного тренера
Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола Новости футбола 21 сен 2023, 04:34 Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола
Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом Новости футбола 21 сен 2023, 02:43 Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом
Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов Новости футбола 21 сен 2023, 01:00 Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов
Интер Майами разгромил соперника, Месси заменили в первом тайме Новости футбола 20 сен 2023, 23:52 Интер Майами разгромил соперника, Месси заменили в первом тайме
Модрич может стать одноклубником Месси Новости футбола 20 сен 2023, 02:30 Модрич может стать одноклубником Месси
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:38 Барселона на своем добыла волевую победу над Сельтой Новости футбола Сегодня, 14:12 Ювентус уступил Сассуоло, а Милан минимально обыграл Верону Новости футбола Сегодня, 13:50 Месси рассказал за какой клуб хочет сыграть Новости футбола Сегодня, 13:49 Арсенал - Тоттенхэм: где и когда смотреть онлайн матч английской Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 13:00 Почеттино объяснил, зачем ему в офисе нужны лимоны Новости футбола Сегодня, 12:55 ВИДЕО. Первый хет-трик Кейна в Германии: Бавария разгромила Бохум 7:0 Новости футбола Сегодня, 12:21 Хавбек Ман Сити пропустит три матча за брутальный фол против игрока Ноттингема Новости футбола Сегодня, 12:09 Манчестер Сити одолел Ноттингем, играя второй тайм в меньшинстве Новости футбола Сегодня, 12:04 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты шестого тура Новости футбола Сегодня, 11:20 Бруно Гимарайнш продлит контракт с Ньюкаслом
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Бёрнли - Манчестер Юнайтед 23 сентября 2023 года Футбол 24 сен 2023 Прогноз на матч Эмполи - Интер 24 сентября 2023 года Футбол 24 сен 2023 Прогноз на матч Брайтон - Борнмут 24 сентября 2023 года Футбол 24 сен 2023 Прогноз на матч Челси - Астон Вилла 24 сентября 2023 года Футбол 24 сен 2023 Прогноз на матч Ливерпуль - Вест Хэм 24 сентября 2023 года Футбол 24 сен 2023 Прогноз на матч Арсенал - Тоттенхэм 24 сентября 2023 года Футбол 24 сен 2023 Прогноз на матч Аталанта - Кальяри 24 сентября 2023 года Футбол 24 сен 2023 Прогноз на матч Рейнджерс - Мотеруэлл 24 сентября 2023 года Футбол 24 сен 2023 Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 24 сентября 2023 года Футбол 24 сен 2023 Прогноз на матч Болонья - Наполи 24 сентября 2023 года