"Ювентус" рассматривает два варианта на замену Щесны

Туринский “Ювентус” может расстаться с польским вратарем Войцехом Щесны, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, итальянский клуб собирается сократить зарплатную ведомость, поэтому может продать опытного поляка. В качестве замены Щесны “Юве” рассматривает кандидатуры голкиперов “Эмполи” Гульельмо Викарио и “Кремонезе” Марко Карнесекки, который принадлежит “Аталанте”.

В нынешнем сезоне 26-летний Викарио провел за “Эмполи” 25 матчей и пропустил 33 гола. На счету 22-летнего Карнесекки 20 матчей и 35 пропущенных мячей.

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