Защитник сборной Англии продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"

Защитник сборной Англии Люк Шоу продлил контракт с "Манчестер Юнайтед".

Футболист проведет в английском клубе минимум четыре следующих года.

Напомним, что Шоу перебрался в “МЮ” из “Саутгемптона” в 2014 году.

В текущем сезоне на счету футболиста английской сборной 36 матчей в различных турнирах, в которых он забил один гол и сделал шесть голевых передач.