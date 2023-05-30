АНГ РУ
Главная Новости "Ювентус" принял важное решение по Погба

"Ювентус" принял важное решение по Погба

Новости футбола Сегодня, 09:30
"Ювентус" принял важное решение по Погба Фото: твиттер Ювентуса

Полузащитник туринской команды "Ювентус" Поль Погба может не искать новый клуб на следующий сезон.

Как пишет Calciomercato, руководство итальянской команды не планирует выставлять футболиста на трансфер.

Боссы клуба согласились предоставить ему еще один шанс.

В нынешнем сезоне Поль из-за травмы успел сыграть лишь в шести матчах чемпионата Италии.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Ювентус Серия А Италия
Популярные новости
"Челси" возглавил топ-тренер Новости футбола Вчера, 14:15 "Челси" возглавил топ-тренер
"Милан" победил "Ювентус" в матче Серии А Новости футбола 28 мая 2023, 16:44 "Милан" победил "Ювентус" в матче Серии А
"Барселона" с крупным счетом победила в матче Ла Лиги Новости футбола 28 мая 2023, 14:58 "Барселона" с крупным счетом победила в матче Ла Лиги
Источник: "Челси" подписал контракт с новым главным тренером Новости футбола 28 мая 2023, 13:15 Источник: "Челси" подписал контракт с новым главным тренером
Вратаря ПСЖ госпитализировали в тяжелом состоянии из-за лошади Новости футбола 28 мая 2023, 11:15 Вратаря ПСЖ госпитализировали в тяжелом состоянии из-за лошади
"Шахтер" стал чемпионом Украины Новости футбола 28 мая 2023, 09:57 "Шахтер" стал чемпионом Украины
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 10:28 "Бавария" готовит возвращение одной из легенд клуба Новости футбола Сегодня, 10:00 Почеттино хочет усилить три позиции в "Челси" Новости футбола Сегодня, 09:30 "Ювентус" принял важное решение по Погба Новости футбола Сегодня, 09:00 "Реал" не хочет выкупать футболиста "Шахтера" Новости футбола Сегодня, 06:54 “Манчестер Юнайтед” повторил один из рекордов Фергюсона Новости футбола Сегодня, 06:38 Холанд высоко отозвался о Гвардиоле Новости футбола Сегодня, 06:14 Наставник "МЮ" рассказал, как уход Роналду повлиял на команду Новости футбола Сегодня, 06:00 В "Манчестер Юнайтед" назвали лучшего игрока сезона Новости футбола Сегодня, 05:43 Поттер начал переговоры с английским клубом Новости футбола Сегодня, 05:38 Месси может перейти в один из клубов АПЛ
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 31 мая 2023 Прогноз на матч Аль-Иттихад - Аль-Таи 31 мая 2023 года Футбол 31 мая 2023 Прогноз на матч Аль-Наср - Аль-Фатех 31 мая 2023 года Футбол 31 мая 2023 Прогноз на матч Аль-Хиляль - Аль-Раед 31 мая 2023 года Футбол 31 мая 2023 Прогноз на матч Севилья - Рома 31 мая 2023 года Футбол 31 мая 2023 Прогноз на матч Баия - Сантос 1 июня 2023 года Футбол 31 мая 2023 Прогноз на матч Интернасьонал - Америка Минейро 1 июня 2023 года Футбол 01 июн 2023 Прогноз на матч Брешиа - Козенца 1 июня 2023 года Футбол 01 июн 2023 Прогноз на матч Утрехт - Спарта Роттердам 1 июня 2023 года