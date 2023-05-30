"Ювентус" принял важное решение по Погба

Полузащитник туринской команды "Ювентус" Поль Погба может не искать новый клуб на следующий сезон.

Как пишет Calciomercato, руководство итальянской команды не планирует выставлять футболиста на трансфер.

Боссы клуба согласились предоставить ему еще один шанс.

В нынешнем сезоне Поль из-за травмы успел сыграть лишь в шести матчах чемпионата Италии.