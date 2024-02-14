Ювентус отпустит 33-летнего защитника. Он вернется на родину

Ювентус не будет предлагать новый контракт опытному левому защитнику Алексу Сандро, сообщает Николо Скира.

Это означает, что 33-летний бразилец покинет туринский клуб на правах свободного агента, поскольку его текущий договор истекает в июне.

Новым клубом Алекса Сандро, скорее всего, станет Интернасьонал. Клуб из Порту-Алегри уже предложил футболисту контракт на 18 месяцев, и стороны близки к тому, чтобы достигнуть соглашения.

Алекс Сандро выступает за Ювентус с лета 2015 года, когда он перешел из Порту за 28 миллионов евро. До этого он играл на родине за Атлетико Паранаэнсе и Сантос.

В текущем сезоне бразилец сыграл 11 матчей в Серии А.