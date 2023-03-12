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"Ювентус" одержал результативную победу в Серии А

Новости футбола Сегодня, 17:38
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура чемпионата Италии туринский “Ювентус” на своем поле обыграл генуэзскую “Сампдорию” со счетом 4:2.

Победу хозяевам принесли дубль Адриена Рабьо, голы Бремера и Матиаса Суле. У гостей отличились Томмазо Ауджелло и Филипа Джуричича.

“Ювентус”, набрав 38 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Серии А. “Сампдория” с 12 очками опустилась на последнее, 20-е место.

“Ювентус” – “Сампдория” - 4:2 (2:2)
Голы: Бремер, 11 - 1:0, Рабьо, 26 - 2:0, Ауджелло, 31 - 2:1, Джуричич, 32 - 2:2, Рабьо, 64 - 3:2, Суле, 90+5 - 4:2

“Ювентус”: Перин, Де Шильо (Гатти, 87), Бонуччи (Куадрадо, 46), Данило, Бремер (Ругани, 84), Костич, Рабьо, Фаджоли, Миретти (Соуле, 73), Барренечеа (Локателли, 46), Влахович.

“Сампдория”: Турк, Дзаноли, Нюйтинк (Паолетти, 76), Гюнтер, Амионе, Ауджелло (Мурру, 73), Ринкон (Малагрида, 82), Джуричич (Хесе, 73), Уинкс, Лерис, Габбьядини.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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