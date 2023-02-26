"Интер" сенсационно проиграл середняку

В матче 24-го тура Серии А миланский “Интер” на выезде играл с “Болоньей”.

Встреча завершилась неожиданной победой хозяев со счетом 1:0.

После поражения отрыв от “Наполи” до “Интера” составляет 18 очков.

Что касается “Болоньи”, то в ее активе 35 баллов и седьмая строчке турнирной таблицы.