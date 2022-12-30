"Ювентус" не смог обыграть бельгийский клуб

Итальянский “Ювентус” в товарищеском матче на своем поле сыграл вничью с бельгийским “Стандардом” со счетом 1:1.

В первом тайме гости открыли счет благодаря автоголу Данило. Во второй половине счет сравнял Матиас Соуле.

“Ювентус” Италия – “Стандард” Бельгия - 1:1 (0:1)

Голы: Данило, 32 (автогол) - 0:1, Соуле, 56 (с пенальти) - 1:1

“Ювентус”: Щесны (Перин, 46), Алекс Сандро (Хейсен, 46), Данило (Гатти, 46), Бремер (Ругани, 46), Костич (Айлинг, 46), Локателли (Барренечеа, 46), Маккенни (Фаджоли, 46), Миретти (Серсанти, 70), Аке (Барбьери, 60), Милик (Компаньон, 46), Кин (Соуле, 46).

“Стандард”: Бодар (Анкине, 46), Дюсен, Лайфис (Барретт-Лаурсен, 65), Бокади (Фосси, 65), Мелегони (Нгокам, 65), Деннум (Калют, 83), Альсате, Баликвиша (Дрэгуш, 83), Перица (Огайо, 64), Синкернагель (Каувита, 83), Давида (Чанак, 65).

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