Энцо Фернандес согласился на переход в английский топ-клуб
Новости футбола Сегодня, 06:41
Фото: твиттер сборной Аргентины
Хавбек “Бенфики” Энцо Фернандес согласился на трансфер в лондонский “Челси”.
В данный момент англичане начали прямые переговоры с португальским клубом переходе 21-летнего полузащитника.
“Челси” не готов потянуть отступные в размере 120 млн евро, но обещают “Бенфике” за игрока “огромные деньги”.
В числе претендентов на аргентинца также “Ливерпуль” и “Манчестер Юнайтед”, который пока не делали предложение по Энцо.
В текущем сезоне Энцо провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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