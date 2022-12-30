Энцо Фернандес согласился на переход в английский топ-клуб

Хавбек “Бенфики” Энцо Фернандес согласился на трансфер в лондонский “Челси”.

В данный момент англичане начали прямые переговоры с португальским клубом переходе 21-летнего полузащитника.

“Челси” не готов потянуть отступные в размере 120 млн евро, но обещают “Бенфике” за игрока “огромные деньги”.

В числе претендентов на аргентинца также “Ливерпуль” и “Манчестер Юнайтед”, который пока не делали предложение по Энцо.

В текущем сезоне Энцо провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.