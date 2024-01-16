Ювентус, благодаря дублю Влаховича, победил Сассуоло

Ювентус сыграл матч 20 тура против команды Сассуоло. Игра прошла во вторник, 16 января.

Довольно быстро "зебры" открыли счет в игре. На 15 минуте Душан Влахович открыл счет, а ближе к концу первого тайма сербский нападающий оформил дубль и удвоил преимущество Ювентуса. Первая половина завершилась при комфортном преимуществе хозяев 2:0.

Во втором тайме Сассуоло больше владел мячом, но создать какую-то голевую возможность у них не получалось, Ювентус спокойно оборонялся. Точку в матче поставил Федерико Кьеза, который забил гол на последних минутах матча.

FT | ALTRI 3️⃣ PUNTI! La doppietta di Vlahovic e il gol di Chiesa ci regalano la prima vittoria del girone di ritorno ✨⚪️⚫️#JuveSassuolo [3-0] pic.twitter.com/0s84bnsav4 — JuventusFC (@juventusfc) January 16, 2024

Серия А. 20 тур

Ювентус - Сассуоло - 3:0

Голы: 1:0 - 15 Влахович, 2:0 - 37 Влахович, 3:0 - 89 Кьеза