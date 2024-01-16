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Ювентус, благодаря дублю Влаховича, победил Сассуоло

Новости футбола Сегодня, 16:37
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Ювентус, благодаря дублю Влаховича, победил Сассуоло Ювентус, благодаря дублю Влаховича, победил Сассуоло

Ювентус сыграл матч 20 тура против команды Сассуоло. Игра прошла во вторник, 16 января.

Довольно быстро "зебры" открыли счет в игре. На 15 минуте Душан Влахович открыл счет, а ближе к концу первого тайма сербский нападающий оформил дубль и удвоил преимущество Ювентуса. Первая половина завершилась при комфортном преимуществе хозяев 2:0.

Во втором тайме Сассуоло больше владел мячом, но создать какую-то голевую возможность у них не получалось, Ювентус спокойно оборонялся. Точку в матче поставил Федерико Кьеза, который забил гол на последних минутах матча.

Серия А. 20 тур

Ювентус - Сассуоло - 3:0
Голы: 1:0 - 15 Влахович, 2:0 - 37 Влахович, 3:0 - 89 Кьеза

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