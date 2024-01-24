Япония реабилитировалась за неудачу и вышла в плей-офф Кубка Азии

Сегодня состоялись заключительные матчи группового этапа Кубка Азии в Группе D.

Япония – Индонезия 3:1

После сенсационного поражения от Ирака выход Японии в плей-офф был под вопросом, но она сумела реабилитироваться в матче против Индонезии. Главным героем матча стал нападающий Фейенорда Аясе Уэда, который оформил дубль. На шестой минуте он с пенальти открыл счет, а на 52-й отличился с передачи Рицу Доана. В самой концовке защитник Индонезии Джастин Хабнер срезал мяч в свои ворота, но Сэнди Уолш успел один мяч отыграть.

Япония прошла в 1/8 финала со второго места. Это означает, что уже на такой раней стадии может состояться игра двух фаворитов турнира – Японии против Южной Кореи. Но для этого корейцам нужно финишировать первыми в Группе Е, где пока что лидирует Иордания.

Ирак – Вьетнам 3:2

Ирак добыл третью победу подряд! На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу Вьетнама благодаря голу Буй Хоанг Вьет Ань. В дебюте второго тайма Ребин Сулака счет сравнял, а на 73-й минуте Аймен Хуссейн вывел Ирак вперед. Уже на 90+1 Нгуен Куанг Хай, казалось, что принес Вьетнаму 1 очко, но на 12-й компенсированной минуте все тот же Хуссейн реализовал пенальти.

Вьетнам не набрал ни одного очка в группе, а Индонезия с 3 очками в активе имеет шансы пройти в плей-офф.