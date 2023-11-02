"Я не понимаю". В Баварии шокированы вылетом из Кубка от команды третьего дивизиона

Спортивный директор "Баварии" Кристоф Фройнд не может прийти в себя после поражения мюнхенского клуба от "Саарбрюккена" (1:2) в Кубке Германии.

Встреча прошла вчера и в ней явным фаворитом были мюнхенцы, однако чемпион Германии пропустил гол на 90+6-й минуте и выбыл из розыгрыша турнира.

После игры Фройнд отметил, что ему остается неясным то, как команда могла так ужасно играть.

"Это совершенно неприемлемо! Я не понимаю, как наша команда могла играть так плохо в первом тайме. Нам не хватало смелости, скорости и агрессивности. С такой игрой "Бавария" не сможет состязаться с серьезными соперниками. Это огромное разочарование..." - приводит слова Фройнда известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Таким образом, "Саарбрюккен" вышел в 1/8 финала Кубка Германии, а “Бавария” выбывает из борьбы уже на столь ранней стадии, что с ней случается крайне редко.

В национальном первенстве после девяти туров Бундеслиги мюнхенцы занимают второе место с 23 очками, уступая лидирующему “Байеру” два очка.